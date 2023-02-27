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Залужний поговорив із Міллі і нагадав про потребу України в посиленні ППО, зокрема літаками F-16

27 лютого 2023, 20:10
Залужний поговорив із Міллі і нагадав про потребу України в посиленні ППО, зокрема літаками F-16
Фото: Google
Валерій Залужний наголосив, що кожний отриманий снаряд, кожна одиниця озброєння і техніки - це врятовані життя українських військових та мирних громадян.

Винищувачі F-16 посилять можливості української системи протиповітряної оборони.

Про це сказав голові Об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Міллі головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у телефонній розмові сьогодні, 27 лютого.

"Ми традиційно приділили увагу питанням постачання військової техніки, озброєння і боєприпасів у рамках міжнародної технічної допомоги Україні, ситуації на лінії фронту та подальшим планам Сил оборони нашої держави щодо деокупації її території", - повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

Залужний також зазначив, що "актуалізував необхідність посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України, зокрема й через надання багатоцільових бойових літаків F16".

Головнокомандувач ЗСУ подякував Міллі, керівництву та народу Сполучених Штатів Америки за послідовну підтримку України у боротьбі з неспровокованою та невиправданою агресією росії.

"Кожний отриманий снаряд, кожна одиниця озброєння і техніки - це врятовані життя українських військових та мирних громадян. Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно переможемо", - заявив Валерій Залужний.

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