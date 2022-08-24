CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСловаччина передасть Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1, а натомість отримає від Німеччини 15 танків Leopard 2A4.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Словаччина надасть Україні 30 БМП: відправлення танків поки не розглядається
Як мінімум одну машину ми отримаємо до кінця року
Фото: "Укроборонпром"
Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, пише Aktuality.
"Як мінімум одну машину ми отримаємо до кінця року", - сказав глава Міноборони з приводу постачання до Словаччини танків Leopard 2A4.
Інші німецькі танки очікуються наступного року. Також буде поставлено необхідні боєприпаси, запасні частини та комплексне навчання.
Надь також заперечив інформацію, що Словаччина надішле Україні 30 танків Т-72. "На даний момент ми не розглядаємо можливість відправлення танків Т-72 в Україну", - сказав він.
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24 08 2022 15:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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