Словаччина передасть Україні гумдопомогу на €200 тисяч

Уряд Словаччин вирішив передати Україні зимову гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Словаччини.

"На підставі прохання України про гуманітарну допомогу, а також заклику Європейської комісії до держав-членів проявити солідарність із цивільним населенням, яке постраждало від воєнного конфлікту, Словацька Республіка надасть Україні гуманітарну допомогу на загальну суму 203 492 євро", - написало відомтсов.

Загальна вага гуманітарної допомоги становить 21 тонну і включає електрогенератори, обігрівачі, одяг і набори першої допомоги із запасів Штабу екуменічної душпастирської служби у Збройних силах Словацької Республіки та Збройних сил Словацької Республіки. Також продукти харчування, бутильовану воду та одяг із запасів Міністерства внутрішніх справ Словаччини.

Отримає допомогу Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство внутрішніх справ України, обласне підприємство Донецьктеплокомуненерго і міська рада міста Покровськ Донецької області.

В жовтні стало відомо, що Словаччина припиняє допомогу Україні після перемоги на виборах проросійського Фіцо.