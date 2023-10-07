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ПОЛІТИКА

Словаччина припиняє допомогу Україні після перемоги на виборах проросійського Фіцо – Politico

07 жовтня 2023, 11:27
Словаччина припиняє допомогу Україні після перемоги на виборах проросійського Фіцо – Politico
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Тимчасовий уряд Словаччини заявив, що припинив надсилання подальшої військової допомоги Україні.

Братислава більше не буде передавати допомогу Україні.

Про це пише  Politico.

Тимчасовий уряд Словаччини заявив, що припинив надсилання подальшої військової допомоги Україні, оскільки партії, які ведуть переговори про формування нового уряду після виборів, проти подальшої підтримки Києва

"Бюрократичний уряд Словаччини, що йде у відставку, не надсилатиме більше військового обладнання в Україну", — заявив речник тимчасового уряду. За даними Politico. Міністерство оборони Словаччини розглядало можливість надсилання нового пакету допомоги.

Новий коаліційний уряд мають сформувати до 16 жовтня.

На дострокових парламентських виборах у Словаччині перемогла проросійська партія Smer на чолі з експремʼєром Робертом Фіцо. У передвиборчій кампанії він обіцяв припинити військову допомогу Україні, критикував санкції проти рф, закликав до переговорів між країнами, виступав проти прав ЛГБТ і захищав право країни на вето в ЄС.

Словацьке видання Dennik N писало, що після перемоги Smer на парламентських виборах президент Словаччини Зузана Чапутова виступила проти нового пакета військової допомоги Україні. Згодом вона заявила, що її країна має і надалі надавати військову допомогу Україні. Водночас вона зазначила, що поважає результати парламентських виборів і точку зору партії, що веде переговори про формування нового уряду.

війнаСловаччинадопомога УкраїніФіцо

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