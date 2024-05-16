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ПОЛІТИКА

Словаччина порушила ще одне табу, про яке громадяни країни ніколи не думали – Politico

16 травня 2024, 12:33
Словаччина порушила ще одне табу, про яке громадяни країни ніколи не думали – Politico
Фото: dt.ua
15 травня стало відомо, на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо вчинили замах.

Пострілами в прем'єра Словаччини Роберта Фіцо знято ще одне табу, у порушення якого жителі країни не вірили.

Про це пише Politico.

Спочатку це було вбивство у 2018 році журналіста-розслідувача Яна Куцяка, який просто займався своєю справою, але заплатив за це своїм життям, а також життям своєї нареченої Мартіни Кушнірової.

Шість років потому - скоєно замах на чинного прем'єр-міністра.

У статті йдеться, що Фіцо, "попри всю свою ліво-популістську драму", у середу тільки виконував свою роботу, очолюючи засідання кабінету міністрів у крихітному колишньому шахтарському містечку Хандлова.

"Оскільки Фіцо був доставлений вертольотом до сусідньої Банська-Бістриці, а не до столиці Братислави, через тяжкість його ран політичний істеблішмент здавався замороженим. Хто був головним? Що відбувалося? Як це сталося?", — йдеться у статті.

Журналісти додали, що стосовно останнього запитання принаймні в дебатах домінувала одна відповідь: "політична поляризація".

У той час як Фіцо лежав на операційному столі в Банській Бистриці в критичному стані, ЗМІ опублікували витік відеозапису з ймовірним стрільцем, якого місцеві жителі називають 71-річним письменником. На ньому він сказав, що "не згоден з політикою цього уряду", посилаючись на репресії проти ЗМІ та судової системи.

На пресконференції після нападу міністр внутрішніх справ Шутай Ешток закликав покінчити з агресивними висловлюваннями та нападками в соціальних мережах, які стали визначати словацьку політику в епоху Фіцо.

"Я хочу звернутися до громадськості, журналістів і всіх політиків із закликом припинити розпалювання ненависті", — сказав він, додавши: "ми перебуваємо на межі громадянської війни".

15 травня стало відомо, на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо вчинили замах. Словацькі ЗМІ повідомили, що Фіцо підійшов до людей на вулиці, після чого пролунало кілька пострілів, і прем'єр упав на землю.

 Фіцо перебуває у важкому стані, але його життю нічого не загрожує. За даними джерел, Фіцо дістав два-три поранення, імовірно, у кінцівки, груди і живіт. Загалом було зроблено близько п’яти пострілів.

СловаччинаФіцо

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