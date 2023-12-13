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ПОЛІТИКА

Словаччина підтримає початок переговорів про вступ України до ЄС

13 грудня 2023, 13:22
Словаччина підтримає початок переговорів про вступ України до ЄС
Фото: news.yahoo.com
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає Україну "неготовою" до початку переговорів про вступ до ЄС, але Братислава не буде блокувати це рішення на саміті лідерів Євросоюзу.

Проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна підтримає початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, хоча і вважає, нібито Київ не готовий до такого кроку.

Про це він сказав під час виступу перед членами Європейського комітету словацького парламенту, повідомляє агенція Pravda.sk.

"Ми не будемо перешкоджати рішенню Євросоюзу розпочати переговори з Україною. Це політичне рішення, воно не має нічого спільного з реальністю. Україна абсолютно не готова до відкриття переговорів", — сказав Фіцо.

Як відомо, угорський прем’єр Віктор Орбан збирається блокувати ключові рішення щодо України. 

Проголосувати проти відкриття переговорів може також Австрія.  

СловаччинаФіцоЄС. Україна

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