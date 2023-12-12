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Канцлер Австрії вимагає однакових умов по вступу до ЄС для України і Боснії та Герцеговини

12 грудня 2023, 13:11
Канцлер Австрії вимагає однакових умов по вступу до ЄС для України і Боснії та Герцеговини
Джерело: lpnu.ua
У ЄС рішення повинні й надалі прийматись за принципом "одностайності", заявив очільник австрійськог уряду Кар Негаммер. Також зауважив, що має певні питання щодо зростання витрат на 67 млрд євро.

Федеральний канцлер Карл Негаммер  виступив з деякими поясненнями перед депутатами Парламенту Австрії. Однією з тем було питання початку перемовин щодо вступу України до ЄС. Політик запропонував узгодити цей процес з діями інших країн-кандидатів.

Про це йдеться у розшифровці спілкування Негаммера парламентами, опублікованій пресслужбою установи.

У дописі на сайті парламенту вказано, що канцлер розмовляв з парламентарями перед зустріччю глав держав і урядів ЄС під час Європейської ради. Негаммер наголосив, що в цілому Австрія підтримує вступ України, а також Молдови, до ЄС. Вважає, що це стане "мотором" для змін, які потребують ці дві країни. Але є певні зауваження.

Політик нагадав, що триває процедуру вступу до ЄС країн Західних Балкан. Австрійський уряд вважає, що Україна та Молдова повинна бути з ними в однакових умовах. Тому, підсумував, виступатиме проти "прискореної процедури".

"Тепер на знак солідарності Україні та Республіці Молдова також слід запропонувати перспективи приєднання, повідомив Нехаммер і категорично виступив проти "прискореної процедури" для двох держав", — ідеться у повідомленні пресслужби.

Крім того, Негаммер має ще кілька зауважень. По-перше, Австрія і далі наполягає на принципі "одностайності" — коли рішення приймають зі 100-відсотковим консенсусом. По-друге, є заперечення щодо фінансової програми ЄС, яка до 2027 року зросте на 67 млрд євро: серед цих коштів — пакет допомоги, яку ЄС може надати Україні для підтримки економіки.

 

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