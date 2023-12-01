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Словаччина почала блокувати вантажівки на українському кордоні

01 грудня 2023, 18:41
Словаччина почала блокувати вантажівки на українському кордоні
Фото: Getty Images
Сьогодні словацькі перевізники почали блокувати рух вантажівок через пункт пропуску Вишнє-Нємецке, який суміжний українському пункту пропуску Ужгород.

Про це Державна прикордонна служба України написала на сайті

"Акцію проводять представники Спілки перевізників Словаччини. Її терміни наразі не відомі", - йдеться на сайті. 

В Держприкордонслужбі додали, що перевезення гуманітарної допомоги та іншої важливої допомоги, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть. Інші вантажі на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості, по чотири вантажівки за годину. На в’їзд у Словаччину рух блокуватися не буде. Також не обмежуватиметься рух легкового автотранспорту та автобусів. 

Речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі Українській правді заявив, що наразі на території Словаччини в бік України в черзі перебуває порядка 900 вантажівок.

Днями словацька спілка перевізників заявила, що цієї п’ятниці може заблокувати пункт перетину кордону з Україною "Вишнє Нємецьке".

 

кордонСловаччинаблокування

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