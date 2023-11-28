Словацькі перевізники можуть заблокувати кордон з Україною вже в п'ятницю – Reuters

Словацька спілка перевізників заявила, що цієї п’ятниці може заблокувати пункт перетину кордону з Україною "Вишнє Нємецьке".

Вони вимагають скасувати лібералізацію перевезень для української сторони.

Про це пише Reuters.

В заяві стверджується, що через блокування пунктів перетину кордону України з Польщею зросла кількість фур, які рухаються через словацький кордон.

Наразі поляки не блокують гуманітарні і військові вантажі, йдеться лише про комерційні перевезення.

"Однак цей комерційний транспорт, як і гуманітарний, звільнений від необхідності отримання дозволів на перевезення та інших правил і норм, яких повинні дотримуватися інші перевізники ЄС", - заявили в словацькій спілці.

Також голова словацької спілки перевізників Станіслав Скала пообіцяв почекати з ухваленням рішення щодо блокади "Вишнє Нємецьке" до зустрічі міністрів транспорту країн ЄС 4 грудня, які мають обговорити ситуацію.

"Схоже, що ані українська сторона, ані (Європейська) комісія не хочуть відступати", - сказав він і додав, що не очікує на прорив.

Спілка перевізників в цьому місяці вже заблокувала пункт перетину кордону "Вишнє Нємецьке" зі словацького боку, висловивши солідарність із польськими мітингарями, правда лише на кілька годин.

Там вимагають від Брюсселя запровадити дозволи на перевезення для українських транспортних засобів, адже європейські компанії не можуть з ними конкурувати – це те саме, що вимагають протестувальники на кордоні Польщі з Україною.

Нагадаємо, що вже четвертий тиждень польські перевізники повністю заблокували рух на кількох КПП.