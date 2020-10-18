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Словаччина проведе масове безкоштовне тестування на COVID-19

Перевірять 5,5 мільйонів
Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович оголосив про масштабне безплатне тестування громадян на коронавірус. Тестування проводитимуть у два етапи за підтримки військових.
Словаччина проведе масове безкоштовне тестування на COVID-19 Фото: з вільних джерел

Заяву глави уряду напередодні, 17 жовтня, цитувало словацьке видання DENNIK, повідомило "Громадське".

Для перевірки 5,5 мільйонів населення уряд Словаччини закупить 13 млн тестів на антиген, які дозволяють встановити результати дослідження вже через 15-30 хвилин.

Перший етап відбуватиметься протягом двох тижнів під час вихідних, а другий — у наступні два тижні.

"Це буде операція, якої Словаччина ще не знала, і я думаю, що жодна інша країна такого не зробить", — наголосив Матович, додавши, що масове тестування є "єдиним способом обернути назад розвиток пандемії".

 

Яка там ситуація з коронавірусом?

На початку жовтня у Словаччині зафіксували повторний спалах коронавірусу. У країні декілька днів поспіль виявляли рекордну кількість нових випадків COVID-19. А наприкінці вересня у Словаччині навіть оголосили надзвичайний стан, який набув чинності 1 жовтня та діятиме протягом 45 днів.

Як свідчать підрахунки Університету Джонса Хопкінса, який відстежує статистику захворюваності в реальному часі, загалом в країні зафіксували 29 835 випадків інфікування коронавірусом, з них 88 людей померли від ускладнень.

Нагадуємо, що раніше Німеччина ввела тестування на коронавірус в аеропортах

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18 10 2020 15:04
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