Словаччина призупинить імпорт зерна з України – The Guardian

Словаччина призупинить імпорт зерна та низку інших продуктів з України.

Про це повідомляє The Guardian.

"Словаччина тимчасово припинить імпорт зерна та інших окремих продуктів з України, заявив у понеділок представник уряду", – йдеться в матеріалі.

Представники країн-членів Європейського Союзу в Брюсселі цього тижня обговорять рішення Польщі і Угорщини заборонити імпорт зерна та інших продуктів харчування з України, сьогодні повідомив високопоставлений чиновник ЄС.

"Ми очікуємо, що Польща та Угорщина запропонують певні пояснення, а також буде реакція Європейської комісії", – заявив чиновник. І додав, що це питання було порушено на останньому саміті лідерів ЄС, зокрема Словаччиною та Румунією.

Також стало відомо, що в Польщі кажуть про можливу зміну угоди про агроекспорт з Україною через приїзд віцепрем'єра.