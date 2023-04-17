Словаччина призупинить імпорт зерна з України – The Guardian
Про це повідомляє The Guardian.
"Словаччина тимчасово припинить імпорт зерна та інших окремих продуктів з України, заявив у понеділок представник уряду", – йдеться в матеріалі.
Представники країн-членів Європейського Союзу в Брюсселі цього тижня обговорять рішення Польщі і Угорщини заборонити імпорт зерна та інших продуктів харчування з України, сьогодні повідомив високопоставлений чиновник ЄС.
"Ми очікуємо, що Польща та Угорщина запропонують певні пояснення, а також буде реакція Європейської комісії", – заявив чиновник. І додав, що це питання було порушено на останньому саміті лідерів ЄС, зокрема Словаччиною та Румунією.
Також стало відомо, що в Польщі кажуть про можливу зміну угоди про агроекспорт з Україною через приїзд віцепрем'єра.