Матеріали:
Теми:

Словаччина призупинить імпорт зерна з України – The Guardian

17 квітня 2023, 14:58
Словаччина призупинить імпорт зерна з України – The Guardian
Фото: з вільного доступу
Словаччина призупинить імпорт зерна та низку інших продуктів з України.

Про це повідомляє The Guardian.

"Словаччина тимчасово припинить імпорт зерна та інших окремих продуктів з України, заявив у понеділок представник уряду", – йдеться в матеріалі.

Представники країн-членів Європейського Союзу в Брюсселі цього тижня обговорять рішення Польщі і Угорщини заборонити імпорт зерна та інших продуктів харчування з України, сьогодні повідомив високопоставлений чиновник ЄС.

"Ми очікуємо, що Польща та Угорщина запропонують певні пояснення, а також буде реакція Європейської комісії", – заявив чиновник. І додав, що це питання було порушено на останньому саміті лідерів ЄС, зокрема Словаччиною та Румунією.

Також стало відомо, що в Польщі кажуть про можливу зміну угоди про агроекспорт з Україною через приїзд віцепрем'єра.

Словаччинаімпортзерно

Останні матеріали

Наближається контрнаступ України. Її західні союзники прагнуть успіху, але не надто сильно – The Economist
Політика
Наближається контрнаступ України. Її західні союзники прагнуть успіху, але не надто сильно – The Economist
17 квітня 2023, 17:03
Великий український наступ. Стратегії сторін – Лоуренс Фрідман
Політика
Великий український наступ. Стратегії сторін – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 17 квітня 2023, 13:57
Фіаско розвідки, яке нічого не змінить. Все вирішуватиметься на полі бою – Філліпс О'Брайен
Політика
Фіаско розвідки, яке нічого не змінить. Все вирішуватиметься на полі бою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 квітня 2023, 10:14
Наразі наступ України неможливий. НАТО та Київ дали надто багато часу путіну для адаптації – Том Купер
Політика
Наразі наступ України неможливий. НАТО та Київ дали надто багато часу путіну для адаптації – Том Купер
16 квітня 2023, 11:20
Україна має йти шляхом Фінляндії у НАТО. Але Вашингтон і Берлін блокують його – Крісті Раік
Політика
Україна має йти шляхом Фінляндії у НАТО. Але Вашингтон і Берлін блокують його – Крісті Раік
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 17:31
Відновленню не підлягає. російський спецназ виснажено, свідчить витік документів Пентагону – Washington Post
Cуспільство
Відновленню не підлягає. російський спецназ виснажено, свідчить витік документів Пентагону – Washington Post
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 14:59
Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта
Політика
Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 11:43
F-16 не виправлять дисбаланс у повітрі. Бо до них треба надто багато всього плюс ракети – Том Купер
Технології
F-16 не виправлять дисбаланс у повітрі. Бо до них треба надто багато всього плюс ракети – Том Купер
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 19:58
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється