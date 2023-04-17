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В Польщі кажуть про можливу зміну угоди про агроекспорт з Україною через приїзд віцепрем'єра

17 квітня 2023, 13:58
В Польщі кажуть про можливу зміну угоди про агроекспорт з Україною через приїзд віцепрем'єра
Фото: LRT
У Польщі допустили, що несподівана участь віцепрем'єрки України Юлії Свириденко в "зернових переговорах" може призвести до зміни вже погодженого тексту угоди про умови імпорту і транзиту української сільськогосподарської продукції.

Віцепрем'єр України Юлія Свириденко має прибути сьогодні до Варшави для переговорів щодо зернової кризи. 

Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM.

Відповідно до попереднього плану перемовини спочатку мали вести винятково міністри сільського господарства обох країн.

Проте склад делегації України розширили в останню хвилину і представники польського міністерства сільського господарства неофіційно зауважили, що підвищення рангу української делегації є не найкращим сигналом в цьому контексті. 

В уряді запевняють, що попередній текст домовленості про умови імпорту погодили на вихідних і він майже готовий, але присутність віцепрем'єра може означати, що весь документ доведеться писати майже з нуля.

Кореспондент RMF FM заявив, що є мала кількість ознак того, що зустріч сьогодні у Варшаві буде успішною. Успіхом могло б стати підписання міжурядової угоди, яка б по-новому визначила правила транзиту української сільськогосподарської продукції через Польщу, сказав журналіст радіостанції.

Перед від'їздом до Польщі міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив, що відновлення транзиту зерна та інших продуктів через Польщу є "першим кроком" для України на сьогоднішніх переговорах.

Польщазернова угодаагроекспорт

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