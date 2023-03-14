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ПОЛІТИКА

Словаччина та Чехія готові брати участь у відбудові України після війни

14 березня 2023, 20:59
Словаччина та Чехія готові брати участь у відбудові України після війни
Джерело: 420on.cz
За підрахунками українського уряду, для відновлення зруйнованої під час війни інфраструктури країни знадобиться 15-17 млрд доларів на рік

Чехія та Словаччина висловили готовність брати участь у повоєнному відновленні України.

Про це повідомляє інформаційні агенції CTK та TASR.

"Правильна та благородна допомога Україні - це перший крок. Другий - відновлення, і в цьому ми наполягатимемо на тому, щоб бути за столом переговорів, щоб наші компанії та наша економіка отримали свою частку як компенсацію за допомогу", - заявив голова парламенту Словаччини Борис Коллар.

За підрахунками українського уряду, для відновлення зруйнованої під час війни інфраструктури країни знадобиться 15-17 млрд доларів на рік. Коллар сподівається, що словацькі та чеські будівельні фірми отримають контракти в рамках освоєння цих коштів.

Раніше повідомлялось, що Україна отримає від Нідерландів кораблі для знешкодження мін.

війнаЧехіяСловаччинадопомога

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