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Словаччина відправили українським медикам 18 машин швидкої допомоги

25 жовтня 2024, 15:25
Словаччина відправили українським медикам 18 машин швидкої допомоги
Фото: unian.ua
Автомобілі вже передали медикам кількох областей України.

18 карет швидкої допомоги та медичні набори від Словаччини відправлені медикам Київської та Сумської областей.

Про це повідомили в МЗС України в Telegram-каналі

"18 карет швидкої допомоги та медичні набори від Словаччини вже відправлено медикам Київської та Сумської областей", - йдеться в дописі. 

В МЗС подякували уряду Словаччини та Посольству України за сприяння у реалізації цього проєкту. 

У відомстві додали, що завдяки спільним зусиллям Міністерства охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ та європейських питань Словаччини, а також Служби екстреної медичної допомоги Братислави, вдалося передати Україні необхідну гуманітарну допомогу.

"Кожна карета швидкої допомоги – це майбутні врятовані життя та свідчення солідарності Словаччини з Україною. Щира подяка всім, хто долучився до цього важливого проєкту!", - написали у міністерстві. 

Нещодавно ми також писали, що Словаки зібрали мільйони для допомоги ЗСУ всупереч урядовій політиці.

 

Словаччинапідтримка України

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