Словаччина відправили українським медикам 18 машин швидкої допомоги

Автомобілі вже передали медикам кількох областей України.

18 карет швидкої допомоги та медичні набори від Словаччини відправлені медикам Київської та Сумської областей.

Про це повідомили в МЗС України в Telegram-каналі.

"18 карет швидкої допомоги та медичні набори від Словаччини вже відправлено медикам Київської та Сумської областей", - йдеться в дописі.

В МЗС подякували уряду Словаччини та Посольству України за сприяння у реалізації цього проєкту.

У відомстві додали, що завдяки спільним зусиллям Міністерства охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ та європейських питань Словаччини, а також Служби екстреної медичної допомоги Братислави, вдалося передати Україні необхідну гуманітарну допомогу.

"Кожна карета швидкої допомоги – це майбутні врятовані життя та свідчення солідарності Словаччини з Україною. Щира подяка всім, хто долучився до цього важливого проєкту!", - написали у міністерстві.

Нещодавно ми також писали, що Словаки зібрали мільйони для допомоги ЗСУ всупереч урядовій політиці.