Словаччина забороняє імпорт українського зерна
Ввели його навіть попри рішення Єврокомісії не продовжувати їх.
Про це повідомляє Reuters.
Словаччина до кінця року заборонить імпорт українських пшениці, кукурудзи, ріпаку і насіння соняшнику.
"Ми повинні уникати надмірного тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо вітчизняних фермерів. Водночас наш крок є реакцією на аналогічні дії Польщі та Угорщини", - заявили в уряді Словаччиини.
Словаччина планує інтенсивно співпрацювати з Європейською комісією і країнами-членами ЄС для пошуку рішення під час дії заборони і в разі чого зняти своє ембарго.
Європейська комісія запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти держав-членів ЄС - Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини до 15 вересня.Вчора Єврокомісія скасувала заборону на імпорт зерна з України.