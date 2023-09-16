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Словаччина забороняє імпорт українського зерна

16 вересня 2023, 12:25
Словаччина забороняє імпорт українського зерна
Фото: dt.ua
Уряд Словаччини заявив, що вводять одностороннє обмеження на імпорт окремих категорій сільськогосподарської продукції з України.

Ввели його навіть попри рішення Єврокомісії не продовжувати їх.

Про це повідомляє Reuters.

Словаччина до кінця року заборонить імпорт українських пшениці, кукурудзи, ріпаку і насіння соняшнику.

"Ми повинні уникати надмірного тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо вітчизняних фермерів. Водночас наш крок є реакцією на аналогічні дії Польщі та Угорщини",  - заявили в уряді Словаччиини.  

Словаччина планує інтенсивно співпрацювати з Європейською комісією і країнами-членами ЄС для пошуку рішення під час дії заборони і в разі чого зняти своє ембарго.

Європейська комісія запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти держав-членів ЄС - Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини до 15 вересня. 

Вчора Єврокомісія скасувала заборону на імпорт зерна з України.
Словаччиназерноембарго

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