Словаччина забороняє імпорт українського зерна

Уряд Словаччини заявив, що вводять одностороннє обмеження на імпорт окремих категорій сільськогосподарської продукції з України.

Ввели його навіть попри рішення Єврокомісії не продовжувати їх.

Про це повідомляє Reuters.

Словаччина до кінця року заборонить імпорт українських пшениці, кукурудзи, ріпаку і насіння соняшнику.

"Ми повинні уникати надмірного тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо вітчизняних фермерів. Водночас наш крок є реакцією на аналогічні дії Польщі та Угорщини", - заявили в уряді Словаччиини.

Словаччина планує інтенсивно співпрацювати з Європейською комісією і країнами-членами ЄС для пошуку рішення під час дії заборони і в разі чого зняти своє ембарго.

Європейська комісія запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти держав-членів ЄС - Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини до 15 вересня.