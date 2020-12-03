Словаччина закрила всі міжнародні аеропорти через коронавірус
Словаччина оголосила про надзвичайні заходи 14 днів для боротьби із поширенням коронавірусу, включно із закриттям міжнародних аеропортів, повідомляє "Економічна правда".
Усі три аеропорти з міжнародними рейсами - Братислава, Кошице та Попрад - будуть закриті для пасажирів, але залишатимуться відкритими для приватних і вантажних рейсів.
Зупиняється рух потягів та автобусів міжнародного сполучення через Словаччину. Експлуатація внутрішніх залізничних рейсів відбуватимуться за режимом святкових днів.
Всі, хто повернеться з-за кордону, повинні будуть перейти на домашній карантин на 14 днів.
Уряд вирішив закрити школи, бари, гірськолижні центри та аквапарки. Торгові центри будуть закриті протягом найближчих вихідних, відкриті лише продуктові магазини та аптеки.
В клієнтських центрах, районних органах влади та офісах соціальних служб вводиться обмежений графік роботи. Вони будуть відкриті лише три години і кількість клієнтів також буде обмежена.
З 13 березня вводиться прикордонний контроль на всіх пунктах пропуску. Людям буде дозволений в'їзд до Словаччини лише за умови наявності посвідки на постійне або тимчасове проживання.
Наразі Словаччина повідомила про 16 випадків коронавірусу.
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