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Словаччина зберегла можливість в’їзду для вакцинованих мандрівників з України

Словаччина зберегла можливості в’їзду для українців попри рекомендації Ради ЄС виключити Україну із "зеленого" списку для подорожей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Словаччина залишилася відкритою для подорожей українців, які пройшли повний курс вакцинації. Продовжуємо працювати із партнерами в ЄС, аби зберегти максимальну свободу подорожей для громадян України", - написав у Twitter глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Словаччина стала 12-ю країною ЄС, яка зберегла можливості в’їзду для українців.

Нагадаємо, що Франція зберегла відкриті кордони для мандрівників з України 

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12 11 2021 15:33
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