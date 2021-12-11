ВІДПОЧИНОК НОВИНИСловаччина зберегла можливості в’їзду для українців попри рекомендації Ради ЄС виключити Україну із "зеленого" списку для подорожей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Словаччина зберегла можливість в’їзду для вакцинованих мандрівників з України
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Словаччина залишилася відкритою для подорожей українців, які пройшли повний курс вакцинації. Продовжуємо працювати із партнерами в ЄС, аби зберегти максимальну свободу подорожей для громадян України", - написав у Twitter глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Словаччина стала 12-ю країною ЄС, яка зберегла можливості в’їзду для українців.
Нагадаємо, що Франція зберегла відкриті кордони для мандрівників з України
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12 11 2021 15:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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