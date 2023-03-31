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ПОЛІТИКА

Словаччина збільшить виробництво боєприпасів для України — міністр оборони

31 березня 2023, 19:21
Словаччина збільшить виробництво боєприпасів для України — міністр оборони
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Країна вже поставила ЗСУ різні види оборонного спорядження.

Словаччина планує збільшити виробництво артилерійських снарядів та інших боєприпасів, які потрібні Україні для відбиття повномасштабного російського вторгнення.

Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь під час пресконференції у Києві, повідомляє Радіо Свобода.

Чиновник повідомив, що нещодавно його країна передала Києву ЗРК "Куб" і перший із тринадцяти обіцяних радянських винищувачів МіГ-29. Тепер Словаччина тепер візьме на себе ключову роль у виробництві боєприпасів для України.

Міністр оборони Словаччини також висловив бажання оцінити під час свого візиту до України, як попередні постачання зброї зарекомендували себе на фронті російсько-української війни.

Нагадаємо, сьогодні до України приїхали прем'єри Словаччини, Словенії та Хорватії.

війнаСловаччинабоєприпаси

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