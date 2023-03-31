Словаччина збільшить виробництво боєприпасів для України — міністр оборони
Словаччина планує збільшити виробництво артилерійських снарядів та інших боєприпасів, які потрібні Україні для відбиття повномасштабного російського вторгнення.
Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь під час пресконференції у Києві, повідомляє Радіо Свобода.
Чиновник повідомив, що нещодавно його країна передала Києву ЗРК "Куб" і перший із тринадцяти обіцяних радянських винищувачів МіГ-29. Тепер Словаччина тепер візьме на себе ключову роль у виробництві боєприпасів для України.
Міністр оборони Словаччини також висловив бажання оцінити під час свого візиту до України, як попередні постачання зброї зарекомендували себе на фронті російсько-української війни.
Нагадаємо, сьогодні до України приїхали прем'єри Словаччини, Словенії та Хорватії.