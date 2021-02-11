ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський та президентка Словаччини Зузана Чапутова підписали спільну заяву щодо підтримки вступу України до ЄС.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Словаччина зобов'язалася підтримати вступ України в ЄС
Хорватія стала ще однією державою ЄС, з якою підписано Декларацію про визнання європейської перспективи України. Обговорили з Зузаною Чапутовою підтримку членства України в НАТО та ЄС, взаємодію в енергетичній сфері й безпекову ситуацію на Донбасі
Фото: з вільного доступу
Підписання відбулося на полях кліматичного саміту у Глазго, повідомляє "Європейська правда"
"Хорватія стала ще однією державою ЄС, з якою підписано Декларацію про визнання європейської перспективи України. Обговорили з Зузаною Чапутовою підтримку членства України в НАТО та ЄС, взаємодію в енергетичній сфері й безпекову ситуацію на Донбасі", - йдеться у заяві офісу президента у Twitter.
Раніше чотири країни ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України - Литва, Латвія, Естонія та Польща.
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