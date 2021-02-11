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Словаччина зобов'язалася підтримати вступ України в ЄС

Хорватія стала ще однією державою ЄС, з якою підписано Декларацію про визнання європейської перспективи України. Обговорили з Зузаною Чапутовою підтримку членства України в НАТО та ЄС, взаємодію в енергетичній сфері й безпекову ситуацію на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський та президентка Словаччини Зузана Чапутова підписали спільну заяву щодо підтримки вступу України до ЄС.
Словаччина зобов Фото: з вільного доступу
Підписання відбулося на полях кліматичного саміту у Глазго, повідомляє "Європейська правда"
 
"Хорватія стала ще однією державою ЄС, з якою підписано Декларацію про визнання європейської перспективи України. Обговорили з Зузаною Чапутовою підтримку членства України в НАТО та ЄС, взаємодію в енергетичній сфері й безпекову ситуацію на Донбасі", - йдеться у заяві офісу президента у Twitter.
 
Раніше чотири країни ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України - Литва, Латвія, Естонія та Польща. 
 
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02 11 2021 16:23
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