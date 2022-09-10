НОВИНИМіністр оборони Словаччини Ярослав Надь у неділю повідомив про передання Україні двох самохідних артилерійських установок Zuzana 2.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Словаччина зробила "подарунок для агресора": передала Україні дві САУ Zuzana 2
Фото: twitter.com/JaroNad
Про це повідомляє Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у Twitter.
"Щоб відзначити 70-річчя агресора Путіна, ми передали ще один подарунок. Ще дві новенькі гаубиці Zuzana 2 вже в Україні (а буде ще більше)", – написав Надь у Twitter.
"Протягом вихідних Путін отримав кілька подарунків, тож долучаємось і ми. І ще раз бажаємо всього найкращого та удачі Україні", – додав глава словацького Міноборони у Facebook.
На початку червня Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana 2. У серпні повідомлялося, що Словаччина передала 4 САУ Zuzana українським збройним силам і вони вже використовуються на фронті.
Раніше стало відомо, що Данія підписала лист про наміри зі Словаччиною, Норвегією та Німеччиною про те, що країни спільно вирішили зробити фінансовий внесок для словацького виробництва і передачі Україні самохідних артилерійських установок Zuzana 2.
Zuzana 2 — це самохідна артилерійська установка 8x8 на базі попередньої версії Zuzana, калібр 155 мм, але з коротшим стволом.
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