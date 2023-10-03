Словаччина звинуватила росію у втручанні у вибори

росія наполягає, що не втручається у внутрішні справи інших країн.

Словаччина звинуватила москву у втручанні в її вибори, що відбулися у вихідні і на яких переміг популіст Роберт Фіцо, котрий пообіцяв припинити військову допомогу Україні.

Про це пише AFP.

Після отримання партією Фіцо найбільшої з усіх партій, що пройшли до парламенту, кількості голосів, він спробує сформувати новий уряд.

Звинувачення у втручанні рф у вибори пролунали після висловлювань директора Служби зовнішньої розвідки москви, який стверджував, що проукраїнська центристська партія "Прогресивна Словаччина" є "проксі США".

Зрештою, "Прогресивна Словаччина", посіла друге місце з 18 відсотками голосів проти 23 відсотків у Smer-SD Фіцо, хоча екзит-поли показували перемогу саме суперників проросійського політика.

"Ми вважаємо таку навмисно поширену дезінформацію неприпустимим втручанням російської федерації у виборчий процес у Словацькій Республіці", — йдеться в заяві МЗС Словаччини.

У понеділок Міністерство закордонних справ викликало співробітника російського посольства та закликало москву "припинити дезінформаційну діяльність, спрямовану проти Словаччини".

москва, у свою чергу, відкинула звинувачення у втручанні, заявивши, що "не втручається у внутрішні справи інших країн і не бере участь у зміні режиму".

У відповідь на заяви Словаччини про втручання росії речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон "перебуває в тісному контакті з нашими словацькими колегами щодо цього питання".

"Сполучені Штати не приймають жодної сторони на іноземних виборах", – додав Міллер, заявивши, що США продовжать співпрацювати з урядом, обраним словацьким народом.

Партія Фіцо отримала 42 місця в парламенті на 150 місць і тепер має знайти партнерів по коаліції, щоб сформувати уряд більшості.

Згідно з конституцією Словаччини, кінцевого терміну для формування нового уряду немає, однак президент зобов'язаний скликати першу сесію парламенту протягом 30 днів після оприлюднення офіційних результатів виборів.

Виступаючи перед журналістами в неділю, Фіцо сказав, що "Словаччина і люди в Словаччині мають більші проблеми, ніж Україна".

Він додав, що Україна є "великою трагедією для всіх» і закликав до мирних переговорів, оскільки "подальші вбивства нікому не допоможуть".

Раніше Фіцо закликав до "добрих відносин з усіма країнами світу, включаючи російську федерацію".

Аналітики вважають, що уряд Фіцо може радикально змінити зовнішню політику Словаччини за прикладом політики прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.