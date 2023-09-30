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Словаки зібрали для України кошти на машину для розмінування

30 вересня 2023, 14:14
Словаки зібрали для України кошти на машину для розмінування
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В Словаччині завершилась кампанія зі збору коштів на машину для розмінування Božena-5 для України.

Про це МЗС України написало в Telegram-каналі.

"У Словаччині завершилася кампанія зі збору коштів на придбання машини для розмінування Božena-5 для України, яка відбулася зусиллями посольства України в Словацькій Республіці, словацького об’єднання Mier Ukrajine та організації Darček pre Putina", – йдеться в дописі

Вже незабаром словацький виробник машин для розмінування компанії The Way Industries виготовить Božena-5 і відправить її в Україну.

Машина для розмінування має приїхати в Україну до кінця цього року.

Нагадаємо, що Словаччина в серпні передала Збройним силам України самохідки Zuzana-2.

 

СловаччинаBožena-5машина для розмінування

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