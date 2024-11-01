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ПОЛІТИКА

Спроби ЄС замінити російський газ через Україну постачаннями з Азербайджану зайшли у глухий кут

01 листопада 2024, 15:36
Спроби ЄС замінити російський газ через Україну постачаннями з Азербайджану зайшли у глухий кут
Фото: УНН
Очікується, що цього року через Україну буде експортовано загалом 14 млрд кубометрів російського газу, що становить лише малу частку від довоєнного рівня.

Європейські компанії не досягли угоди про заміну імпорту російського газу через Україну постачаннями з Азербайджану. Словацька державна компанія-покупець газу SPP спростувала повідомлення ЗМІ про те, що угода є близькою.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми регулярно обговорюємо цю тему з нашими партнерами, проте інформація про майбутнє укладання контракту на постачання газу за участю SPP не відповідає дійсності", - йдеться у заяві SPP.

Два джерела в азербайджанській енергетичній компанії SOCAR також зменшили значення повідомлення.

Раніше стало відомо, що компанії з Угорщини і Словаччини близькі до підписання контракту на постачання 12-14 мільярдів кубометрів газу на рік із Азербайджану.

SPP була лідером у спробах зберегти транзит, незважаючи на війну росії з Україною, оскільки альтернативні маршрути коштують дорожче.

Прес-секретар кремля Дмитро Пєсков також скептично сприйняв угоду, коли його запитали про це під час телефонної конференції з журналістами 1 листопада. "Як розвиватимуться події далі, як забезпечуватимуться постачання далі, з урахуванням того, що Україна вже заявила про відмову від продовження цієї угоди, зараз я нічого сказати не можу", - сказав він.

Очікується, що цього року через Україну буде експортовано загалом 14 млрд кубометрів російського газу, що становить лише малу частку від довоєнного рівня.

Чинна п'ятирічна угода між москвою та Києвом про експорт російського газу через Україну до Європи закінчується наприкінці року, що змушує Євросоюз шукати альтернативні джерела газу, в тому числі з Азербайджану, водночас ведучи переговори про збереження маршруту відкритим.

росія заявила, що готова продовжувати постачання через Україну, незважаючи на війну, тоді як Київ відмовився вести переговори з москвою щодо транзиту газу.

Азербайджантранзит газу

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