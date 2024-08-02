Вона стала дев'ятою країною, яка отримує азербайджанський газ.

Вчора, 1 серпня, азербайджанська державна нафтова компанія SOCAR почала поставки газу до Словенії,

Про це повідомила прес-служба компанії, передає Інтерфакс.

"1 серпня 2024 року SOCAR почала поставки газу до Словенії. Поставки здійснюються відповідно до меморандуму про взаєморозуміння, підписаного між SOCAR і Geoplin, найбільшою компанією на словенському ринку природного газу, 17 липня цього року", - заявили в SOCAR.

Компанія не розголошує обсяги, які будуть доставлені до Словенії.

"SOCAR і Geoplin планують і далі розвивати довгострокове енергетичне партнерство", - йдеться в заяві.

Словенія приєдналася до Туреччини, Грузії, Італії, Греції, Болгарії, Румунії, Угорщини та Сербії і стала дев'ятою країною, яка отримує азербайджанський газ.

Ще в 2023 році експорт азербайджанського газу зріс на 5,3%, а поставки азербайджанського газу до Європи в тому ж році зросли на 3,5%.

Вже цього року Азербайджан експортуватиме близько 25 млрд кубометрів газу, в тому числі 13 млрд кубометрів – до Європи.

Днями ми писали, що постачання азербайджанського газу до Європи може бути просто маскуванням палива з рф.