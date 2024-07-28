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Постачання азербайджанського газу до Європи може бути просто маскуванням палива з рф – FT

28 липня 2024, 12:43
Постачання азербайджанського газу до Європи може бути просто маскуванням палива з рф – FT
Фото: УНН
Київ думає щодо заміни російських поставок газу паливом з Баку.

План із заміни російського "блакитного палива", яке Україна транспортує до Європи, на газ з Баку несе в собі ризики, вважають експерти. 

Україна побоюються, що це стане лише прикриттям для експорту газу з кремля, пише газета Financial Times

"Київ розглядає можливість заміни російських поставок азербайджанським газом, але є нюанс. Газ буде йти через рф і Україну, а Азербайджан зможе постачати лише невелику частину тієї кількості газу, яка зараз надходить до Європи з рф, що викликає питання про те, як ця схема буде працювати на практиці", - йдеться ваматеріалі. 

Президент Центру глобальних досліджень "Стратегія XXI" Михайло Гончар, заявив, що угода ризикує "перетворитися на схему прихованого експорту російського газу під виглядом азербайджанського на європейський ринок".

Також головний виконавчий директор "Нафтогазу" Олексій Чернишов, сказав, що пропозиція про постачання азербайджанського газу - головна альтернатива, яку розглядає Україна. Цей план передбачає, що Баку імпортуватиме газ із росії, а потім експортуватиме свій газ до Європи українською трубою.

Наразі російський газ, що надходить через Україну, становить близько 5% від загального обсягу поставок до Євросоюзу. Азербайджан може поставляти тільки 2 млрд кубометрів із необхідних 14 млрд кубометрів.

За словами очільника "Нафтогазу", Київ готовий закрити очі на те, щоб газ з росії вийшов під виглядом азербайджанського, оскільки вважає, що присутність російського палива стане страховкою від атак кремля. 

Чернишов додав, що це "слабкий аргумент", оскільки москва завдає ударів по газокомпресорних станціях України.

В той же час експерт з енергетики з інвестиційної компанії Dragon Capital Денніс Саква вважає, що якщо росія погодиться на угоду, то не тільки заради плати за транзит, а ще один варіант - закупівля газу трейдерами ЄС на кордоні України і рф - прив'язав би Україну до "Газпрому".

"Пропозиція Азербайджану більш солідна, тому що у них є видобуток газу, який вони можуть спрямувати в Європу. В той час як трейдери ЄС виступатимуть у ролі каналу для російського газу", - сказав Чернишов. 

За його словами, наразі слід розглядати обидва варіанти.

Колишнього керівника української транзитної системи Сергія Макагона, Україна отримувала близько 1 мільярда доларів на рік у вигляді плати за транзит, але більша частина коштів йшла на обслуговування ГТС. Проте транзит поповнив військову скарбницю Москви приблизно на 5 мільярдів доларів на рік, що суперечить закликам України ввести санкції проти російського палива.

За його словами Макагона, прагнення приховано продовжувати імпорт російського газу може бути зумовлене тиском з боку проросійських політиків у сусідніх країнах ЄС, яких москва намагається зберегти і підтримати, а також інтересами трейдерів.

 
Азербайджангазтранзит

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