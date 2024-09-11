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ЄС готовий зупинити транзит російського газу через Україну

11 вересня 2024, 15:55
ЄС готовий зупинити транзит російського газу через Україну
Фото: з вільного доступу
Контракт на транзит російського газу через Україну закінчується наприкінці 2024 року і Київ його не продовжуватиме.

Євросоюз готовий припинити транзит російського газу через українську ГТС після завершення чинного контракту у грудні 2024 року.

Про це заявила єврокомісар із питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє сайт Єврокомісії.

"Коли я розмовляла зі своїми колегами в Україні, я дала чітко зрозуміти, що ми готуємося до такої ситуації, коли транзитна угода між Україною і росією закінчиться до кінця цього грудня. Ми знайшли альтернативні шляхи постачань, а держави-члени або їхні компанії, які все ще отримують газ із росії, фактично, отримали два додаткові роки порівняно з іншими компаніями, яким росія вирішила припинити постачання ще 2022 року", – сказала вона.
 
Водночас, зазначила Сімсон, газотранспортна інфраструктура України також є частиною інфраструктури ЄС, оскільки частина європейського газу зберігається в сховищах України, "які надають нам додаткових потужностей".
 
"Україна також є виробником газу, тому ми маємо дбати про те, щоб їхня інфраструктура все ще мала цінність. Але моє послання гранично ясне: немає необхідності шукати якісь нові способи продовження торгівлі з "Газпромом". Альтернативні поставки доступні, і ми взаємодіємо з державами-членами, які постраждали, щоб показати їм, що альтернативні маршрути дозволять доставити необхідні обсяги", – пояснила вона.
 
Головна місія, додала Сімсон, "заохочувати компанії, які все ще отримують російський трубопровідний газ через те, що в них були контракти, підписані до початку війни, обирати більш передбачувані альтернативи".
 
Згідно з даними, які навела єврокомісар, частка російського газу в імпорті ЄС знизилася з 45% 2021 року до 18% до червня 2024 року, тоді як імпорт від надійних партнерів, як-от Норвегія і США, збільшився. Крім того, в ЄС скоротили попит на газ у період із серпня 2022 року по травень 2024 року на 138 мільярдів кубометрів.
 
"ЄС досяг свого 90% зимового цільового показника зберігання газу 19 серпня 2024 року, значно випередивши крайній термін 1 листопада, а ціни на енергоносії є більш стабільними і залишаються значно нижчими за пікові рівні енергетичної кризи 2022 року", – підсумувала вона. 

 

газЄвропавійна в Україніросія окупанти

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