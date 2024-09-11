ЄС готовий зупинити транзит російського газу через Україну

Контракт на транзит російського газу через Україну закінчується наприкінці 2024 року і Київ його не продовжуватиме.

Євросоюз готовий припинити транзит російського газу через українську ГТС після завершення чинного контракту у грудні 2024 року.

Про це заявила єврокомісар із питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє сайт Єврокомісії.

"Коли я розмовляла зі своїми колегами в Україні, я дала чітко зрозуміти, що ми готуємося до такої ситуації, коли транзитна угода між Україною і росією закінчиться до кінця цього грудня. Ми знайшли альтернативні шляхи постачань, а держави-члени або їхні компанії, які все ще отримують газ із росії, фактично, отримали два додаткові роки порівняно з іншими компаніями, яким росія вирішила припинити постачання ще 2022 року", – сказала вона.

Водночас, зазначила Сімсон, газотранспортна інфраструктура України також є частиною інфраструктури ЄС, оскільки частина європейського газу зберігається в сховищах України, "які надають нам додаткових потужностей".