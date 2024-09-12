Європейський газ дешевшає: занепокоєння щодо транзиту через Україну слабшають

Зимові поставки зі сходу все ще залишаються на радарах трейдерів.

Сьогодні, 12 вересня, європейські ціни на природний газ знизилися через реакцію ринку щодо відновлення поставок російського "блакитного палива" через Україну, повідомляє агенція Bloomberg.

Українські газові номінації свідчать про нормальні потоки в четвер і ф'ючерси впали на 1,9% після зростання на 2,4% в середу.

Заявки на відвантаження палива сигналізували про те, що сьогодні через територію країни пройде стандартний обсяг російського газу.

Ринок Євросоюзу залишається чутливим до обмежень поставок, адже після енергетичної кризи він став більше залежати від глобальних потоків.

Але регіон вступає в опалювальний сезон з достатніми запасами, тоді як попит на паливо залишається невисоким.

Стрибок споживання газу в Європі або Азії через морозну погоду може знову підняти ціни, особливо з огляду на наближення закінчення терміну дії угоди про транзит газу між рф і Україною та ймовірне припинення цих поставок 1 січня.

"Ми вже спостерігаємо премію за ризик у цінах відповідних зимових місяців, але ще є можливість для подальшого зростання, якщо потік газу припиниться", - сказав голова відділу торговельних операцій у континентальній Європі швейцарської комунальної та трейдерської компанії Axpo Solutions AG Марко Заальфранк.

Голландські місячні ф'ючерси торгувалися на 1,4% нижче, по 35,65 євро за мегават-годину. Британські еквівалентні контракти також впали.