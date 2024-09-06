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Чехія заявляє, що наступного року російський газ може потрапити в ланцюг постачання до Європи

06 вересня 2024, 19:11
Чехія заявляє, що наступного року російський газ може потрапити в ланцюг постачання до Європи
Фото: oilreview.kiev.ua
Хоча блакитне паливо планують закуповувати в Азербайджану, але буде важко визначити, чий газ насправді.
Міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела заявив, що постачання газу до Євросоюзу у 2025 році може містити приховані потоки з Росії. Це відкриє для Москви обхідний шлях після закінчення терміну дії поточної транзитної угоди з Україною.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Наразі кілька держав ЄС все ще купують російський газ, і блок шукає альтернативу, як замінити російське блакитне паливо.
 
Один із варіантів - щоб європейські компанії купували і закачували газ з Азербайджану. Сікела вважає, що хоча такий газ може здатися неросійським, але буде важко визначити, звідки він береться насправді.
 
"У разі припинення транзиту газу з росії через Україну необхідно знайти заміну. Нам потрібно уникати ситуації, коли ми закуповуємо газ, який формально не є російським, але який може бути обміняний на російський газ шляхом, що підриває наші зусилля щодо зниження залежності від російських постачань", - наголосив чеський міністр у листі до комісара ЄС з енергетики Кадрі Сімсон.
газЧехіявійна в Україніросія окупанти

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