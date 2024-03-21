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Словенія наказала виїхати російському дипломату – AP

21 березня 2024, 17:19
Словенія наказала виїхати російському дипломату – AP
Фото: з вільного доступу
російського дипломата оголошено персоною нон-грата в Словенії.

Йому наказали покинути країну Євросоюзу протягом семи днів, повідомляє американське агентство Associated Press

Про це сьогодні розказали в Міністерстві закордонних справ Словенії.

Любляна висилає російського дипломата через "діяльність, несумісну з дипломатичним статусом", йдеться в заяві міністерства. 

Більше подробиць у відомстві не надали.

Словенія і росія вже скоротили кількість співробітників своїх посольств у Любляні та москві. Ряд інших країн ЄС вислали російських дипломатів після вторгнення росії в Україну у 2022 році.

Минулого року влада Словенії затримала двох російських шпигунів, які використовували агентство нерухомості та антикваріату як прикриття для своєї діяльності в альпійській країні.

Сьогодні також стало відомо, що росія вислала кореспондента іспанського видання El Mundo.

 

РосіяСловеніядипломатперсона нон-грата

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