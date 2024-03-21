Словенія наказала виїхати російському дипломату – AP
Йому наказали покинути країну Євросоюзу протягом семи днів, повідомляє американське агентство Associated Press.
Про це сьогодні розказали в Міністерстві закордонних справ Словенії.
Любляна висилає російського дипломата через "діяльність, несумісну з дипломатичним статусом", йдеться в заяві міністерства.
Більше подробиць у відомстві не надали.
Словенія і росія вже скоротили кількість співробітників своїх посольств у Любляні та москві. Ряд інших країн ЄС вислали російських дипломатів після вторгнення росії в Україну у 2022 році.
Минулого року влада Словенії затримала двох російських шпигунів, які використовували агентство нерухомості та антикваріату як прикриття для своєї діяльності в альпійській країні.
Сьогодні також стало відомо, що росія вислала кореспондента іспанського видання El Mundo.