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Словенія передасть Україні 28 танків М-55S взамін на 35 німецьких вантажних автомобілів

Цей "круговий обмін" також посилить оборонне співробітництво між Словенією та Німеччиною
Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови в понеділок домовилися про схему "кругового обміну", внаслідок якої Україна отримає 28 модернізованих танків M-55S.
Словенія передасть Україні 28 танків М-55S взамін на 35 німецьких вантажних автомобілів Фото: з вільного доступу
Про це повідомили в офісі словацького прем’єра.
 
Під час розмови Шольц і Голоб домовились, що Словенія в обмін на передані Україні танки отримає 35 німецьких вантажних автомобілів і п’ять автомобільних цистерн.
 
"Цей "круговий обмін" також посилить оборонне співробітництво між Словенією та Німеччиною", – зазначається в повідомленні.
 
Як уточнює "Мілітарний", M-55S – це модернізація радянського застарілого танка Т-55, яка оснащена 105-мм гарматою з тепловим кожухом, активною бронею та покращеною системою управління вогнем.
 
Востаннє Словенія отримувала модернізовані Т-55 у 1999 році, всього збройні сили країни мали 30 таких машин.
 
Про угоду з обміну зброєю між Німеччиною і Словенією стало відомо ще наприкінці квітня. Згідно з нею, Словенія мала надати Україні танки Т-72 радянського виробництва, а натомість отримати більш сучасну німецьку військову техніку.
 
У липні словенський прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб заявляв, що розраховує укласти з Німеччиною угоду про передання Україні озброєння радянського зразка до кінця літа.
 
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19 09 2022 22:08
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