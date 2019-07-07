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"Слуга народу" створить у ВР комітет з окупованих територій, – кандидат

"Ми не повинні окремо говорити про Крим, а окремо про Донбас. І ті, й інші території окуповані"
Партія "Слуга народу" ініціюватиме у Верховній Раді 9 скликання створення комітету з окупованих територій.
"Слуга народу" створить у ВР комітет з окупованих територій, – кандидат Фото: t.me/PresidentZelenskij

"Ми не повинні окремо говорити про Крим, а окремо про Донбас. І ті, й інші території окуповані. Ми, до речі, хочемо створити у Верховній Раді комітет з окупованих територій. Це дуже важливе питання для стратегії розвитку країни", - сказав 20-й номер списку партії, радник президента з економічних питань Данило Гетманцев, повідомляє "Українська правда".

Гетманцев також вважає, що, відключаючи водопостачання Криму, Україна шкодить своїм громадянам.

"На сьогоднішній день у нас в партії не сформована позиція з цього питання. Особисто я вважаю, що, відключаючи водопостачання окупованих територій, ми шкодимо людям, які є нашими громадянами. Мені здається, що це не той метод, який потрібно використовувати для відновлення контролю за нашими територіями", - заявив радник президента.

Нагадаємо, що громадян, які мешкають на окупованих територіях Донбасу, потрібно повернути "ментально", а вже потім зайнятися економічним розвитком територій.

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07 07 2019 13:57
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