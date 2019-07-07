"Слуга народу" створить у ВР комітет з окупованих територій, – кандидат
"Ми не повинні окремо говорити про Крим, а окремо про Донбас. І ті, й інші території окуповані. Ми, до речі, хочемо створити у Верховній Раді комітет з окупованих територій. Це дуже важливе питання для стратегії розвитку країни", - сказав 20-й номер списку партії, радник президента з економічних питань Данило Гетманцев, повідомляє "Українська правда".
Гетманцев також вважає, що, відключаючи водопостачання Криму, Україна шкодить своїм громадянам.
"На сьогоднішній день у нас в партії не сформована позиція з цього питання. Особисто я вважаю, що, відключаючи водопостачання окупованих територій, ми шкодимо людям, які є нашими громадянами. Мені здається, що це не той метод, який потрібно використовувати для відновлення контролю за нашими територіями", - заявив радник президента.
Нагадаємо, що громадян, які мешкають на окупованих територіях Донбасу, потрібно повернути "ментально", а вже потім зайнятися економічним розвитком територій.
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