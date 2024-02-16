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ПОЛІТИКА

Смерть Навального стимулює нові заклики серед демократів до збільшення допомоги Україні – Politico

16 лютого 2024, 19:28
Смерть Навального стимулює нові заклики серед демократів до збільшення допомоги Україні – Politico
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Члени Палати представників США, які блокують допомогу Україні, "можуть насолоджуватися ще одним "дай п'ять" путіну, який щойно вбив свого найгучнішого і найпомітнішого критика".

Кілька представників Демократичної партії США в Конгресі, реагуючи на повідомлення про смерть російського опозиціонера Алексєя Навального, закликали схвалити пакет додаткової допомоги Україні.

Про цеповідомляє Politico.

Сенатор-демократ Джон Феттерман, коментуючи смерть Навального, заявив, що члени Палати представників США, які блокують допомогу Україні, "можуть насолоджуватися ще одним "дай п'ять" путіну, який щойно вбив свого найгучнішого і найпомітнішого критика".

А член нижньої палати Конгресу Білл Кітінг вказав, що ця подія "підкреслює жорстоке авторитарне правління путіна", тоді як спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється винести на голосування пакет фінансування України.

Його колега Білл Паскрелл назвав президента росії владіміра путіна "воєнним злочинцем, який здійснює масові вбивства" і заявив, що експрезидент Дональд Трамп "відкрито заохочував путіна нападати на союзників Америки, а республіканці блокують допомогу Україні".

Республіканські законодавці також відреагували на смерть Навального, критикуючи путіна, але не згадуючи про допомогу Україні, пише Politico.

Водночас спікер Палати представників Джонсон наголосив, що США з партнерами "повинні використовувати всі доступні засоби, щоб позбавити путіна можливості фінансувати його неспровоковану війну в Україні та агресію проти країн Балтії".

Смерть російського опозиціонера Олексія Навального викликала бурхливу реакцію в НАТО та ЄС.

допомога УкраїніКонгресНавальний

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