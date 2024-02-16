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ПОЛІТИКА

В ЄС відреагували на смерть Навального (оновлено)

16 лютого 2024, 15:26
В ЄС відреагували на смерть Навального (оновлено)
Фото: з вільних джерел
російський режим звинуватили у смерті політика.

Смерть російського опозиціонера Олексія Навального викликала бурхливу реакцію в НАТО та ЄС.

Про це повідомляє The Guardian.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він "глибоко засмучений і стурбований".

"Ми маємо встановити всі факти, а росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин його смерті", - сказав Столтенберг.

Своєю чергою прем'єр Британії Ріші Сунак казав, що це "жахлива новина" і що Навальний "продемонстрував неймовірну мужність".

Президент Ради ЄС Шарль Мішель у соцмережах заявив, що російський режим відповідальний за смерть політика.

Глава Європарламенту Роберта Мецола написала, що в ЄС "нажахані" звісткою про смерть.

Прем'єр-міністр Латвії звинуватила режим путіна в катуванні до смерті "одного з останніх символів демократії в росії".

Міністр закордонних справ Швеції заявив, що якщо ця новина правдива, то це ще один з "жахливих злочинів" режиму путіна.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що відповідальність за смерть Алексєя Навального несе виключно російський президент владімір путін. 

"Шокований повідомленнями ЗМІ про смерть Алекєя Навального, дуже хороброї людини, яка присвятила своє життя порятунку честі росії, даючи надію демократам і громадянському суспільству", – написав Боррель.

"Очікуючи на подальшу інформацію, давайте будемо відвертими: відповідальність за це несе виключно путін", – додав він.

Зеленський також прокоментував смерть Навального.

"Щойно стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно він убитий путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції", - заявив президент.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що Навальний був "жорстоко вбитий кремлем".

Сьогодні, 16 лютого, управління Федеральної служби виконання покарань росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Зазначається, що він нібито помер у виправній колонії, де відбував покарання.

Згідно з повідомленням ФСВП, Навальному стало погано під час прогулянки. Після цього він практично відразу знепритомнів, а лікарі, які прибули на місце, констатували його смерть.

В росії стверджують про те, що у Навального, нібито, відірвався тромб. Наразі офіційно про причини смерті політика не відомо.

Тим часом команда Навального поки не підтверджує його смерть.

Навальнийсмертьрф тероризм

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