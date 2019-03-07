Смерть соратника Гриценка: суд арештував підозрюваного поліцейського
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави, повідомляє "Українська правда".
Раніше суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Прокуратура подала апеляцію з клопотанням на зміну запобіжного заходу. У середу Хмельницький апеляційний суд задовольнив клопотання щодо оскарження.
У поліції нагадують, що згідно з ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 23 червня активіст політичної партії "Громадянська позиція" Олександр Комарніцький помер після побиття поліцейськими у Вінниці. Він був у комі з 11 червня.
Конфлікт стався через те, що активіст "Громадянської позиції" нібито відмовився бути понятим на вимогу поліції.
22 червня суд відпустив під домашній арешт поліцейського, підозрюваного в побитті Комарніцького. Сьогодні на другу половину дня активісти у Вінниці запланували мітинг біля управління поліції.
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