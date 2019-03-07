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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Смерть соратника Гриценка: суд арештував підозрюваного поліцейського

Раніше суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
Суд змінив запобіжний захід поліцейському, внаслідок конфлікту з яким у Вінниці отримав травми і згодом помер член партії "Громадянська позиція" Олександр Комарніцький.
Смерть соратника Гриценка: суд арештував підозрюваного поліцейського Фото: facebook.com/gaistruk

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави, повідомляє "Українська правда".

Раніше суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокуратура подала апеляцію з клопотанням на зміну запобіжного заходу. У середу Хмельницький апеляційний суд задовольнив клопотання щодо оскарження.

 У поліції нагадують, що згідно з ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 23 червня активіст політичної партії "Громадянська позиція" Олександр Комарніцький помер після побиття поліцейськими у Вінниці. Він був у комі з 11 червня.

Конфлікт стався через те, що активіст "Громадянської позиції" нібито відмовився бути понятим на вимогу поліції.

22 червня суд відпустив під домашній арешт поліцейського, підозрюваного в побитті Комарніцького. Сьогодні на другу половину дня активісти у Вінниці запланували мітинг біля управління поліції.

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03 07 2019 14:52
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