Смертельний фестиваль у США: понад сто відвідувачів подали позов на $750 мільйонів

Скотт вже був двічі засуджений за те, що спонукав фанів долати бар'єри безпеки та кидатися на сцену на попередніх концертах, пише видання

У США 125 відвідувачів фестивалю Astroworld у Г'юстоні, на якому у тисняві загинуло 10 осіб, подали позов проти музикантів та організаторів на суму 750 мільйонів доларів.

Про це повідомляє NBC News.

Як зазначається, зокрема позови подали проти реперів Тревіса Скотта та Дрейка, а також проти Live Nation Entertainment Inc.

Скотта звинувачують у тому, що навіть після того, як стало відомо про жертви, концерт все одно продовжувався. Крім того, його звинувачують у підбурюванні натовпу до неадекватних дій.

Скотт вже був двічі засуджений за те, що спонукав фанів долати бар'єри безпеки та кидатися на сцену на попередніх концертах, пише видання.

Як повідомлялося, летальний інцидент відбувся, коли популярний репер Тревіс Скотт виступав перед 50-тисячним натовпом на фестивалі Astroworld у Г’юстоні разом із репером Дрейком на початку листопада. У якийсь момент фанати побігли до сцени і почалася тиснява. Унаслідок цього загинуло 10 осіб, зокрема 9-річний хлопчик.

Один з відвідувачів фестивалю Astroworld - Крістіан Паредес – вже подав позов проти реперів Тревіса Скотта та Дрейка через провокування тисняви. Він звинувачує Дрейка в тому, що він продовжував виступати з Тревісом Скоттом, "коли натовп вийшов з-під контролю".