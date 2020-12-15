Смертність в Італії цьогоріч буде найвищою з 1944 року

У 2019 році в Італії було зареєстровано 647 тисяч смертей

Цього року Італія зареєструє понад 700 тисяч смертей - найбільше з часів Другої світової війни.

Про це заявив у вівторок Джан Карло Блангіардо, президент національного статистичного агентства ISTAT, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на італійське агентство ANSA.

Блангіардо пов’язує сумний рекорд із впливом COVID-19.

"2020 рік ще не закінчився, але розумний аналіз змушує нас думати, що ми подолаємо поріг в 700 тисяч смертей", - сказав він телеканалу RAI.

"Це тривожний рівень, тому що в останній раз подібне відбувалося в 1944 році, у час Другої світової війни", - додав він.

За його словами, в 2019 році в Італії було зареєстровано 647 тисяч смертей.

Цими вихідними Італія обійшла Британію і вийшла на перше місце в Європі за кількість смертей, пов’язаних з коронавірусною інфекцією. Італія вже зафіксувала понад 65 тисяч загиблих через COVID-19.

Нагадаємо, що лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 16 млн 517 тис. 256 інфікованих на COVID-19, зафіксовано 300 тис. 477 смертей, вилікувалися 6,3 млн людей.