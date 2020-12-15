Кількість заражень на COVID-19 у світі перевищила 72,8 млн, жертв вірусу -1,62 млн

До країн з 5 млн і більше заражень COVID-19 належать США, Індія і Бразилія

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 16 млн 517 тис. 256 інфікованих на COVID-19, зафіксовано 300 тис. 477 смертей, вилікувалися 6,3 млн людей.

Кількість виявлених заражень на COVID-19 у світі на 8:00 вівторка досягла 72 млн 847 тис. 422 випадки, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані американського університету Джонса Гопкінса.

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла за добу до 1 млн 621 тис. 150, одужали понад 48 млн осіб.

До країн з 5 млн і більше заражень COVID-19 належать США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 16 млн 517 тис. 256 інфікованих на COVID-19, зафіксовано 300 тис. 477 смертей, вилікувалися 6,3 млн людей.

Друге місце за кількістю заражених посіла Індія, де їх кількість зросла за минулу добу до 9 млн 927 тис. 145, кількість померлих - до 143 тис. 709, одужали понад 9,4 млн осіб.

Третя позиція в світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 6 млн 901 тис. 952 хворих, з них померли 181 тис. 835, вилікувалися понад 6,15 млн осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності від коронавірусу на 1 млн населення планети склав на ранок вівторка 208,9. У США на 1 млн жителів померли 928 осіб, Індії - 104, Бразилії - 853.

Читайте також: ЄС може передати 5% своїх вакцин проти COVID-19 бідним країнам