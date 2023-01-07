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В Британії лікарні переповнені пацієнтами з коронавірусом

07 січня 2023, 20:54
В Британії лікарні переповнені пацієнтами з коронавірусом
Фото: рбк-україна
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак скликав термінову нараду міністрів, медиків та керівників через сплеск захворювань коронавірусом та переповнених лікарень.

Про це повідомляє AP.

Зазначається, що рада має вирішити проблеми охорони здоров'я, спричинені зростанням захворюваності на коронавірусну хворобу. Крім того, система охорони здоров'я Великої Британії переживає зараз сплеск захворюваності на грип та інші сезонні вірусні захворювання, а також кадровий дефіцит після Brexit.

Тисячі ліжок у лікарнях Британії зайняті людьми, які можуть бути виписані, але їм нема куди йти через брак місць для довгострокового догляду. За офіційними даними, за минулий тиждень лише третина пацієнтів, які готові до виписки з лікарень в Англії, фактично пішли додому. Це призвело до того, що машини швидкої допомоги застрягли біля лікарень із пацієнтами, яких не можуть прийняти, а люди з невідкладними проблемами здоров'я годинами чекають на прибуття медиків.

Крім того, внаслідок інфляції деяким медичним працівникам не вистачає зарплати, тому медсестри та бригади швидкої допомоги влаштовували страйки.

Очікується, що у понеділок лідери медичних профспілок зустрінуться з представниками уряду, щоб обговорити свої вимоги та спробувати вирішити ці питання за межами страйків. Кризова ситуація порушила дискусію про те, як фінансувати та керувати національною службою охорони здоров'я. Поки що вона фінансується з бюджету, але цих коштів не вистачає для покриття навантаження.

Раніше повідомлялось, що  в Китаї лютує COVID-19.

Велика БританіякоронавірусCOVID-19COVID

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