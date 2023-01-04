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COVID-19

В Китаї лютує Covid-19 : крематорії не справляються

04 січня 2023, 16:05
В Китаї лютує Covid-19 : крематорії не справляються
Фото: Главком
Зі збільшеним навантаженням через спалах коронавірусної інфекції у Китаї не справляються крематорії
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Зазначається, що до крематоріїв надходить у п’ять разів більше тіл, аніж зазвичай.
 
Родичі однієї із загиблих жінок повідомили, що тіло пенсіонерки знаходилося в будинку протягом п'яти днів, перш ніж за ним приїхав катафалк. Зазначають, що пощастило, оскільки зима цьогоріч холодна.
 
За непідтвердженими даними, через перевантажені крематорії людям довелося спалювати тіло померлого родича прямо у дворі будинку.
 
Крім того, вартість кремації у Шанхаї зросла до 4350 доларів. Вся система паралізована.
 
Схожа картина спостерігається і в похоронному бюро по всьому Китаю.
 
"Але тільки за нескінченними чергами скорботних родичів та змучених співробітників крематоріїв можна скласти реальне уявлення про наслідки нового спалаху коронавірусу в Китаї", – зазначає видання.
 
Нагадаємо, що в кінці минулого року в Україні продовжили коронавірусний карантин.
Китайсмертьхворобикоронавірус

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