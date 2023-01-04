В Китаї лютує Covid-19 : крематорії не справляються

Зі збільшеним навантаженням через спалах коронавірусної інфекції у Китаї не справляються крематорії

Зазначається, що до крематоріїв надходить у п’ять разів більше тіл, аніж зазвичай.

Родичі однієї із загиблих жінок повідомили, що тіло пенсіонерки знаходилося в будинку протягом п'яти днів, перш ніж за ним приїхав катафалк. Зазначають, що пощастило, оскільки зима цьогоріч холодна.

За непідтвердженими даними, через перевантажені крематорії людям довелося спалювати тіло померлого родича прямо у дворі будинку.

Крім того, вартість кремації у Шанхаї зросла до 4350 доларів. Вся система паралізована.

Схожа картина спостерігається і в похоронному бюро по всьому Китаю.

"Але тільки за нескінченними чергами скорботних родичів та змучених співробітників крематоріїв можна скласти реальне уявлення про наслідки нового спалаху коронавірусу в Китаї", – зазначає видання.