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ЄС може передати 5% своїх вакцин проти COVID-19 бідним країнам

Цей крок може завдати удару по глобальній схемі закупівель, яку очолює ВООЗ, відому як COVAX, яка ставить перед собою мету доставити до кінця наступного року 2 мільярди доз як мінімум 20% найбільш нужденним людям в будь-якій точці світ
Європейський Союз розглядає варіант пожертвувати 5% отриманих вакцин проти COVID-19 бідним країнам, що може порушити схему поширення, очолювану Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
ЄС може передати 5% своїх вакцин проти COVID-19 бідним країнам Фото: вакцина (freepik)

План, розроблений французьким урядом, вперше встановлює чітку мету для пожертвувань вакцини в ЄС, що до сих пір розглядалося як варіант тільки в тому випадку, якщо блок в підсумку отримає надмірну кількість доз, повідомляє "Європейська правда".

Однак цей крок може завдати удару по глобальній схемі закупівель, яку очолює ВООЗ, відому як COVAX, яка ставить перед собою мету доставити до кінця наступного року 2 мільярди доз як мінімум 20% найбільш нужденним людям в будь-якій точці світу.

Згідно з французьким планом, який все ще повинен бути узгоджений між 27 країнами ЄС, до 65 мільйонів доз вакцини COVID-19 у підсумку можуть бути передані ЄС бідним країнам.

У документі вказується, що це будуть 5% від 1,3 мільярда доз, які ЄС отримав за шістьма угодами про попередню закупівлю, укладеними з Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca/Oxford, Sanofi/GSK і CureVac.

"Пожертвування вакцин з нашого портфеля ЄС для цих пріоритетних груп представляється в короткостроковій перспективі найбільш ефективним способом досягнення мети - зробити вакцину суспільним благом", - йдеться в документі.

Дотепер COVAX зіткнувся із труднощами у замовленні вакцин, оскільки більшість вакцин забронювали заможні країни, включаючи країни ЄС, які, незважаючи на фінансування ВООЗ, воліють не купувати через неї, оскільки не хочуть, щоб їх поставки обмежували 20% населення.

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14 12 2020 14:03
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