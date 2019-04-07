ПОЛІТИКА НОВИНИЛідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко заявив, що в разі проходу у Верховну Раду його партія готова до коаліції із президентською партією "Слуга народа".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Смешко каже, що готовий йти в коаліцію із "Слугою народу"
"Єдине – треба об'єднуватися на базі стратегії, плану дій, спільного розуміння, що потрібно не просто стати на чолі"
Ігор Смешко. Фото: intvua.com
На запитання, як він ставиться до коаліції з "Слугою народу", Смешко відповів "позитивно", повідомляє "Українська правда".
"Єдине – треба об'єднуватися на базі стратегії, плану дій, спільного розуміння, що потрібно не просто стати на чолі", - додав він.
Також Смешко сказав, що під час другого тут президентських виборів підтримував Володимира Зеленського.
"Вочевидь, на той час меншим злом був той, хто став президентом", - сказав він.
Нагадаємо, що на засіданні 21 червня Центральна виборча комісія зареєструвала 139 кандидатів у народні депутати, включених до виборчих списків партій в багатомандатному виборчому окрузі на позачергових парламентських виборах 21 липня.
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