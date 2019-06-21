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ЦВК зареєструвала списки партій Гройсмана та Смешка

ЦВК зареєструвала 63 кандидатів у народні депутати за списком партії "Українська стратегія Гройсмана" і 76 кандидатів за списком політичної сили Ігоря Смешка "Сила і Честь"
На засіданні 21 червня Центральна виборча комісія зареєструвала 139 кандидатів у народні депутати, включених до виборчих списків партій в багатомандатному виборчому окрузі на позачергових парламентських виборах 21 липня.
ЦВК зареєструвала списки партій Гройсмана та Смешка Фото:glavcom.ua

ЦВК зареєструвала 63 кандидатів у народні депутати за списком партії "Українська стратегія Гройсмана" і 76 кандидатів за списком політичної сили Ігоря Смешка "Сила і Честь",  повідомляє прес-служба Центрвиборчкому.

Таким чином, станом на 21 червня ЦВК зареєструвала 1160 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків 8 політичних партій в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах в Раду.

Нагадаємо,що перший партійний список на вибори в Раду - 164 кандидати в нардепи від "Громадянської позиції" - ЦВК зареєструвала 17 червня.

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21 06 2019 20:58
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