НОВИНИНа засіданні 21 червня Центральна виборча комісія зареєструвала 139 кандидатів у народні депутати, включених до виборчих списків партій в багатомандатному виборчому окрузі на позачергових парламентських виборах 21 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЦВК зареєструвала списки партій Гройсмана та Смешка
ЦВК зареєструвала 63 кандидатів у народні депутати за списком партії "Українська стратегія Гройсмана" і 76 кандидатів за списком політичної сили Ігоря Смешка "Сила і Честь"
Фото:glavcom.ua
ЦВК зареєструвала 63 кандидатів у народні депутати за списком партії "Українська стратегія Гройсмана" і 76 кандидатів за списком політичної сили Ігоря Смешка "Сила і Честь", повідомляє прес-служба Центрвиборчкому.
Таким чином, станом на 21 червня ЦВК зареєструвала 1160 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків 8 політичних партій в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах в Раду.
Нагадаємо,що перший партійний список на вибори в Раду - 164 кандидати в нардепи від "Громадянської позиції" - ЦВК зареєструвала 17 червня.
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21 06 2019 20:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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