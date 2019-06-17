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ЦВК зареєструвала перший партійний список на вибори до Ради

ЦВК зареєструвала 164 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії "Громадянська позиція"
Центральна виборча комісія зареєструвала перший список кандидатів у народні депутати України від політичної партії.
ЦВК зареєструвала перший партійний список на вибори до Ради Фото:glavcom.ua

На засіданні 17 червня комісія зареєструвала 164 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії "Громадянська позиція", в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, повідомляє прес-служба ЦВК.

Також ЦВК зареєструвала 100 кандидатів, які балотуються в загальнонаціональному виборчому окрузі.

Нагадаємо, що український депутат-утікач Олександр Онищенко подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у народні депутати на позачергових виборах.

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17 06 2019 19:58
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