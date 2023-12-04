Снайдер: Головним успіхом України є перемога в Чорному морі

Історик Єльського університету Тімоті Снайдер вважає, що головним успіхом України за останні півроку - це морська перемога в Чорному морі.

Про це Снайдер розказав в подкасті для Telegraph.

"Практично непоміченою залишається найбільший здобуток ЗСУ останнього півріччя – морська перемога у Чорному морі", - заявив історик.

За словами ​​Тімоті Снайдера, деякі репортери висвітлювали це, але загалом це пройшло повз людей.

"В тому є щось значуще, а саме – ця морська перемога. Українцям на загальний подив вдалося стримати Чорноморський флот і відкрити коридор для комерційної торгівлі зерном", - додав він.

Раніше український президент вже заявляв, що росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм, а Україні вдалося перехопити ініціативу та створили умови, які змушують рф тікати і намагатися сховати військові кораблі.