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Снайдер: Головним успіхом України є перемога в Чорному морі

04 грудня 2023, 09:23
Снайдер: Головним успіхом України є перемога в Чорному морі
Тімоті Снайдер.
Історик Єльського університету Тімоті Снайдер вважає, що головним успіхом України за останні півроку - це морська перемога в Чорному морі.

Про це Снайдер розказав в подкасті для Telegraph.

"Практично непоміченою залишається найбільший здобуток ЗСУ останнього півріччя – морська перемога у Чорному морі", - заявив історик. 

За словами ​​Тімоті Снайдера, деякі репортери висвітлювали це, але загалом це пройшло повз людей.

"В тому є щось значуще, а саме – ця морська перемога. Українцям на загальний подив вдалося стримати Чорноморський флот і відкрити коридор для комерційної торгівлі зерном", - додав він. 

Раніше український президент вже заявляв, що росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм, а Україні вдалося перехопити ініціативу та створили умови, які змушують рф тікати і намагатися сховати військові кораблі.

 

 

Чорне мореЗСУснайдер

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