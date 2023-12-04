Снайдер: Головним успіхом України є перемога в Чорному морі
Про це Снайдер розказав в подкасті для Telegraph.
"Практично непоміченою залишається найбільший здобуток ЗСУ останнього півріччя – морська перемога у Чорному морі", - заявив історик.
За словами Тімоті Снайдера, деякі репортери висвітлювали це, але загалом це пройшло повз людей.
"В тому є щось значуще, а саме – ця морська перемога. Українцям на загальний подив вдалося стримати Чорноморський флот і відкрити коридор для комерційної торгівлі зерном", - додав він.
Раніше український президент вже заявляв, що росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм, а Україні вдалося перехопити ініціативу та створили умови, які змушують рф тікати і намагатися сховати військові кораблі.