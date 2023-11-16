росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм – Зеленський

росія більше не здатна використовувати Чорне море як власний плацдарм, а Україні вдалося перехопити ініціативу та створили умови, які змушують рф тікати і намагатися сховати військові кораблі.

Про це йдеться на сайті Президента.

"Я хочу відзначити й те, що тепер – як один із головних результатів наших дій – росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу", - заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті ПАЧЕС.

Він додав, що саме на Чорному морі вперше у світі почав діяти флот морських дронів – український флот.

Зеленський впевнений, що саме в Чорноморському регіоні знаходиться одна з основ глобальної безпеки і тому співпраця країн Організації Чорноморського економічного співробітництва має тільки збільшуватися.

"Сьогодні світ уже розуміє значення нашого з вами регіону, значення Чорного моря. Саме тут – одна з основ глобальної безпеки. І саме наші народи, наших із вами країн, разом із партнерами є гарантами такої безпеки. Ми здатні додавати всьому світу стабільності та зміцнювати мир. І ми вже це робимо", - сказав український президент.

Він нагадав, що одним із ключових елементів російської агресії проти міжнародного порядку, заснованого на правилах, стала агресія в Чорному морі.

"Саме тут свій військовий плацдарм у нашому Криму росія протягом років використовувала, щоб підірвати нормальне життя різних народів", - додав Зеленський.

На його думку, росія використовувала Чорне море і для агресії проти Грузії в 2008 році, для розпалювання війни й хаосу на Близькому Сході.

"Саме із захоплення Криму почалася гібридна війна проти України та всієї Європи", - зауважив президент.

24 лютого, коли росія почала повномасштабну війну - вона спробувала перетворити наш регіон і Чорне море на зброю, і не лише проти України. Блокада портів та свідоме знищення української портової та експортної інфраструктури, за його словами, були потрібні агресору, щоб зруйнувати глобальний продовольчий ринок і тим самим спровокувати нові спалахи хаосу в різних частинах світу, вважає зеленський

"Завдяки нашій співпраці все це зупиняється. Будь ласка, погляньте, чого ми досягли всі разом за цей час повномасштабної війни", - звернувся Зеленський до учасників саміту.

Співпраця між народами Чорноморського регіону за підтримки партнерів здатна повернути стабільність світовому ринку продовольства, а, отже, повернути захищеність нормального життя для десятків націй – від Марокко до Південно-Східної Азії.

"Ми змогли забезпечити такий захист західній частині Чорного моря, який зараз дозволяє працювати нашим морським експортним коридорам. Нової ваги зараз набуває і Дунайський регіон – теж критичний для глобальної безпеки", - підсумував глава держави і подякував всім лідерам, державам, народам, чия активність допомагає захищати міжнародний порядок і гарантує світу більше спокою та безпеки.

"І я дякую нашим сусідам у регіоні – Туреччині, Болгарії, Румунії, Молдові – за те, що ви на боці глобальної безпеки. Я впевнений, що відновлення чесного миру й демонтаж російської агресивної присутності, зокрема, в Чорному морі допоможе Грузії відновити територіальну цілісність і створить більше гарантій національній безпеці усіх держав Кавказу", - додав Зеленський.

Від ситуації в Чорноморському регіоні та розвитку співпраці між країнами прямо залежить і можливість зростання для регіону Балкан і Балтійського моря.

"Долаючи російську агресію, ми убезпечуємо всі народи Балто-Чорноморсько-Азовського простору й сусідніх регіонів", - додав глава держави, йдеться на сайті.

Зараз як ніколи раніше очевидно, що наша співпраця в нашому регіоні Чорного моря має лише збільшуватися.

Організація Чорноморського економічного співробітництва — субрегіональне об'єднання 12 країн Чорноморського регіону.

Ще рік тому Україна не допустила головування росії в ОЧЕС і працює над її виключенням з організації, яка була створена з метою тісного економічного співробітництва країн-учасниць, вільного пересування товарів, капіталів, послуг і робочої сили і інтеграції економік цих країн у світову економічну систему.