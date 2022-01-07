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Україна не допустила головування росії в ОЧЕС і працює над її виключенням з організації

Наша позиція чітка - росія має бути позбавлена членства в ОЧЕС. Україна продовжуватиме докладати зусиль для встановлення справедливості щодо агресора, який не тільки веде сьогодні війну проти України, але й становить загрозу усьому цивілізованому світу
На позачерговому засіданні Комітету старших посадових осіб Організації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) 30 червня зусиллями України вдалося не допустити головування держави-агресора в цій важливій міжнародній організації.
Україна не допустила головування росії в ОЧЕС і працює над її виключенням з організації Фото: newsdelo.com
Про це йдеться в заяві МЗС України.
 
"30 червня 2022 року на позачерговому засіданні Комітету старших посадових осіб Організаціїї чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) зусиллями України та за активної підтримки дружніх держав-членів було ухвалено рішення про продовження головування Молдови ще на один піврічний термін. Таким чином, нам вдалося не допустити головування держави-агресора в цій важливій міжнародній організації", - повідомили в МЗС.
 
Вказується, що Україна продовжує виступати за позбавлення рф членства в ОЧЕС.
 
"Наша позиція чітка - росія має бути позбавлена членства в ОЧЕС. Україна продовжуватиме докладати зусиль для встановлення справедливості щодо агресора, який не тільки веде сьогодні війну проти України, але й становить загрозу усьому цивілізованому світу", - повідомило міністерство.
 
Як вказав у Твітері речник МЗС Олег Ніколенко, позбавлення росії членства в ОЧЕС має стати наступним кроком.
 
"Продовжуємо депутінізацію світу. Україна завадила рф перейняти головування в ОЧЕС. Дякуємо партнерам за підтримку. Наступним кроком має стати позбавлення росії членства в ОЧЕС. Державі-варвару не місце серед демократичних інститутів", - написав Ніколенко.
 
У перші дні повномасштабної війни Україна на засіданні старших посадових осіб Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) порушувала питання виключення росії з Організації, але належної реакції не було.
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01 07 2022 15:11
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