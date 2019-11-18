CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Бад-Гаштайні, на південь від Зальцбурга, зсуви за ніч знищили два будинки, в яких були дві жінки. Пожежники врятували одну з них швидко, другу - лише через кілька годин. Обоє були поранені та доставлені до лікарні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сніг і паводки в Австрії: зруйновані будинки, відрізані села
В інших місцях на півдні Австрії було відрізано кілька сіл через сильний снігопад
Фото: volynpost.com
Деякі школи закрили в різних частинах Австрії на тлі того, як країна зіткнулася з масою снігу, загрозою лавин та затопленнями внаслідок паводків на річках та озерах, про це повідомляє "Європейська правда".
У Бад-Гаштайні, на південь від Зальцбурга, зсуви за ніч знищили два будинки, в яких були дві жінки. Пожежники врятували одну з них швидко, другу - лише через кілька годин. Обоє були поранені та доставлені до лікарні.
В інших місцях на півдні Австрії було відрізано кілька сіл через сильний снігопад. Школи залишалися закритими, і вертольоти досліжували довколишні гори на можливі лавини.
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18 11 2019 14:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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