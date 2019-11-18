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Сніг і паводки в Австрії: зруйновані будинки, відрізані села

В інших місцях на півдні Австрії було відрізано кілька сіл через сильний снігопад
У Бад-Гаштайні, на південь від Зальцбурга, зсуви за ніч знищили два будинки, в яких були дві жінки. Пожежники врятували одну з них швидко, другу - лише через кілька годин. Обоє були поранені та доставлені до лікарні.
Сніг і паводки в Австрії: зруйновані будинки, відрізані села Фото: volynpost.com

Деякі школи закрили в різних частинах Австрії на тлі того, як країна зіткнулася з масою снігу, загрозою лавин та затопленнями внаслідок паводків на річках та озерах, про це повідомляє "Європейська правда".

У Бад-Гаштайні, на південь від Зальцбурга, зсуви за ніч знищили два будинки, в яких були дві жінки. Пожежники врятували одну з них швидко, другу - лише через кілька годин. Обоє були поранені та доставлені до лікарні.

В інших місцях на півдні Австрії було відрізано кілька сіл через сильний снігопад. Школи залишалися закритими, і вертольоти досліжували довколишні гори на можливі лавини.

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18 11 2019 14:36
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