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Снігові лавини в Австрії у вихідні "поховали" 4 людей

Про це повідомила в понеділок вранці поліція Тіролю
Цими вихідними в Австрії сходження кількох лавин призвело до загибелі чотирьох людей.
Снігові лавини в Австрії у вихідні "поховали" 4 людей Фото: lenta-ua.net

Про це повідомило агентство AFP, чиє повідомлення наводить видання Le Figaro, пише "Європейська правда".

Тіла 37-річної жінки та 38-річного чоловіка були знайдені до вечора неділі, повідомила в понеділок вранці поліція Тіролю. 

У суботу загинув 16-річний лижник з Німеччини. Лавина застала його на висоті 2,6 тисячі метрів. У нього не було спеціального пристрою для передачі місця розташування, який би дозволив швидко його знайти.

Того ж дня біля гірськолижної станції Axamer Lizum загинув 48-річний австрієць. Він опинився за межами району, де було дозволено перебувати людям.

Окрім лавин, що призвели до смертельних інцидентів, ще чотири зійшли в Австрії в суботу, але не призвели до жертв, повідомила поліція. 

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01 02 2021 14:37
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