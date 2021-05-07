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SOCAR називає виверження грязьового вулкана причиною пожежі в Каспійському морі

Поблизу від місця горіння немає інфраструктури, яка стосується нафтової промисловості
"Співробітники SOCAR на судні вирушили на місце події для з'ясування причин пожежі. На острові Дашли, розташованому приблизно в 30 км від узбережжя між селищем Алят і містом Нефтчала, спостерігалося природне горіння грязьового вулкана. Під час спостереження полум'я вже згасало", - сказав Ахмедов.
SOCAR називає виверження грязьового вулкана причиною пожежі в Каспійському морі Фото: з вільних джерел

Причиною вибуху і подальшої пожежі в неділю ввечері стало виверження грязьового вулкана на острові Дашли в Каспійському морі, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заступника начальника департаменту зі зв'язків з громадськістю компанії SOCAR (Держнафтокомпанія Азербайджану, ДНКАР) Ібрагім Ахмедов.

"Співробітники SOCAR на судні вирушили на місце події для з'ясування причин пожежі. На острові Дашли, розташованому приблизно в 30 км від узбережжя між селищем Алят і містом Нефтчала, спостерігалося природне горіння грязьового вулкана. Під час спостереження полум'я вже згасало", - сказав Ахмедов агентству "Інтерфакс-Азербайджан".

Він також зазначив, що промислові об'єкти SOCAR у результаті пожежі не постраждали.

"Поблизу від місця горіння немає інфраструктури, яка стосується нафтової промисловості", - сказав Ахмедов.

Нагадаємо, що у Мексиканській затоці ліквідували пожежу на підводному трубопроводі, що експлуатується мексиканською державною нафтовою компанією Pemex.

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05 07 2021 09:29
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