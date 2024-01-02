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Сьогодні кремль запустив ракет по Україні на $620 млн – Forbes

02 січня 2024, 17:07
Сьогодні кремль запустив ракет по Україні на $620 млн – Forbes
Фото з відкритих джерел
На минулий масований удар 29 грудня армія рф витратила більше $1,27 мільярда.

Про це пише Forbes, посилаючись на дані командування Повітряних сил ЗСУ та власні розрахунки.

За попередніми даними, сьогодні окупанти застосували проти України 99 засобів повітряного нападу: ракети різних типів і ударні дрони.

В першій хвилі ворог атакував "шахедами" і їх усі збили.

В ніч на вівторок росія застосувала стратегічну авіацію: бомбардувальники Ту-95МС. 

16 літаків запустили 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. 

Крім того, були зафіксовані пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К. 

Також росія атакувала з моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі – 12-ма ракетами Іскандер-М/С-300/С-400. 

З літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

ЗСУ знищили 10 з 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три з трьох крилатих ракет "Калібр".

"З огляду на те, що точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, Forbes оцінює їхню вартість у приблизно $620 млн. Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, "Калібр" – $6,5 млн, "Іскандер" – $3 млн, "Онікс" – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн, Х-55 – $2 млн, Х-555 – $4 млн, Х-47 "Кинджал" – $15 млн, Shahed-136 – $50 000", - пише Forbes.

Нагадаємо, сьогодні вночі найбільшого удару зазнав Київ, росія випустила сотню ракет різних типів.

 

 

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